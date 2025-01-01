غازبروم: توقف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم اليوم، توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو (0500 بتوقيت غرينتش) بسبب انقضاء أجل اتفاقية العبور.