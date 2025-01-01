استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة

تمكّن المحقّقون في حادث تحطّم طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة "جيجو" مما أسفر عن مقتل 179 شخصا في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية، من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بحسب ما أعلن مسؤول الأربعاء.



وقال نائب وزير الطيران المدني جو جونغ-وان إنّ "الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمّرة القيادة اكتمل بالفعل"، مشيرا إلى أنّ الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني الذي يسجّل بيانات الرحلة.

