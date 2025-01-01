فقدان 20 مهاجرا وإنقاذ سبعة آخرين إثر غرق قارب قبالة لامبيدوزا الإيطالية

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأن قاربا محمّلا بمهاجرين غير نظاميين غرق الثلاثاء قبالة جزيرة لامبيدوزا ممّا أسفر عن فقدان 20 مهاجرا وإنقاذ سبعة آخرين، أحدهم طفل سوري يبلغ من العمر ثماني سنوات.



وأعلنت الوكالة أن خفر السواحل الإيطالية يبحثون عن المفقودين، ومن بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال.



وكشفت أن القارب أبحر من ليبيا، مشيرة إلى أنّ الناجين السبعة هم سوريون وسودانيون ومصريون.



ونقلت "أنسا" عن فيليبو مانينو رئيس بلدية لامبيدوزا قوله: "آمل بشدّة بأن تكون هذه المأساة هي الأخيرة حقا"، لافتا إلى أنّ القارب غرق بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.



ولقي أكثر من ألفي مهاجر مصرعهم أو اعتُبروا في عداد المفقودين في 2024 أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، طريق الهجرة الأكثر دموية في العالم.