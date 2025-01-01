رئيس تايوان: أرحب بالتعاملات مع الصين على أساس المساواة والاحترام

أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته اليوم، أنه يرحب بالتعاملات السليمة التي أساسها المساواة والاحترام والتنسيق مع الصين.



وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، أراضي تابعة لها لكن حكومة الجزيرة ترفض ما تقوله بكين.



وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الثلاثاء في خطاب بمناسبة العام الجديد إن لا أحد يمكنه منع "إعادة توحيد" الصين مع تايوان، موجها تحذيرا واضحا لمن تعتبرهم بكين قوى مؤيدة للاستقلال داخل وخارج الجزيرة.