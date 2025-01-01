كييف: توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا "لصالح الأمن الوطني"

أعلنت أوكرانيا اليوم، أن نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها توقف بداية من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش)، مشيرة لأمور تتعلق "بالأمن الوطني".ويأتي بيان وزارة الطاقة في كييف مع انتهاء عقد مدته خمس سنوات بين شركتي غازبروم الروسية ونافتوجاز الأوكرانية.ونقل البيان عن وزير الطاقة جيرمان جالوشينكو قوله: "أوقفنا نقل الغاز الروسي. هذا حدث تاريخي".