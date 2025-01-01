في مستهل العام الجديد... روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف

أعلن مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمبنيين في منطقتين.



ودوت انفجارات في سماء المدينة خلال الصباح بعد وقت قصير من تحذير سلاح الجو الأوكراني من اقتراب طائرات مسيرة من المدينة.



وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن الدفاعات الجوية صدت هجوما للعدو، وأن طابقين من مبنى سكني تعرضا للدمار بشكل جزئي جراء الهجوم.

وكشف أن حطام الطائرات ألحق أضرارا أيضا بمبنى غير سكني في حي آخر.