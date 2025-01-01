مع بداية العام 2025: مجزرة إسرائيلية في شمال قطاع غزة... 15 شهيدا بينهم أطفال!

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: استشهاد 15 فلسطينيا بينهم أطفال في غارة جوية إسرائيلية فجر الأربعاء

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأن 15 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا بغارة جوية إسرائيلية فجر الأربعاء في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة.



وقال محمود بصل لوكال فرانس برس: "نستقبل عام 2025 باستشهاد 15 مواطنا بينهم أطفال، و20 مصابا، في أول مجزرة إسرائيلية إثر غارة جوية باستهداف منزل يأوي نازحين من عوائل بدرة، وأبو وردة، وطروش إثر غارة في بلدة جباليا" في شمال قطاع غزة.