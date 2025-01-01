محادثات بين إيران ودول أوروبية بشأن الملف النووي في جنيف في 13 كانون الثاني

تجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 13 كانون الثاني في جنيف، بعد نقاشات سابقة استضافتها سويسرا في نهاية تشرين الثاني، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية.



ونقلت وكالة "إسنا" عن الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي، مبعوث طهران إلى الاجتماع السابق في جنيف، قوله إن الاجتماع سيكون "مشاورات وليس مفاوضات".