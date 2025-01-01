مقتل شخص وإصابة سبعة في هجوم روسي على وسط كييف

أسفر هجوم بمسيّرة روسية على وسط كييف في الساعات الأولى من العام 2025 عن مقتل شخص وإصابة سبعة، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء.



وقال مكتب المدعي العام في منشور على تلغرام: "قُتل شخص نتيجة هجوم للعدو على كييف. ارتفع عدد الجرحى إلى 7، بينهم امرأتان حاملان".

