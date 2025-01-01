سلوفاكيا: وقف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير "بالغ" على أوروبا

رأى رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اليوم، أن إيقاف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير "بالغ" على دول الاتحاد الأوروبي وليس روسيا.



وحذر فيتسو الموالي لروسيا مرارا من أن إيقاف عبور الغاز سيكلف سلوفاكيا مئات الملايين من اليورو نتيجة خسارة عائدات العبور وزيادة رسوم استيراد الغاز من جهات أخرى.



وأشار الى أن ذلك سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا.