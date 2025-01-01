النمسا: إمدادات الغاز آمنة بعد توقف نقله من روسيا عبر أوكرانيا

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم، أن فيينا كانت مستعدة لانتهاء سريان اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا وأن الإمدادات إلى البلاد مستمرة من خلال مصادر أخرى مثل نقاط التغذية في ألمانيا أو إيطاليا ومن مرافق التخزين.وقالت وزيرة الطاقة النمساوية‭ ‬ليونورا جيفيسلر‭ ‬في بيان: "أدينا واجبنا وكنا مستعدين جيدا لهذا السيناريو". وأضافت: "لم تعد النمسا تعتمد على الغاز من روسيا، وذلك أمر جيد".