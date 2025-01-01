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قرار بإنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا
أخبار دولية
2025-01-01 | 03:49
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قرار بإنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا
أصدرت رئاسة حكومة تصريف الأعمال السورية، قراراً بإنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.
وقالت رئاسة الحكومة إن هيئة المنافذ البرية والبحرية ستضم تحت مظلتها الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، والمديرية العامة للموانئ وغيرها، وكلفت في قرار منفصل قتيبة أحمد بدوي برئاستها.
وأوضحت أن الهيئة الجديدة ستتولى عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة. كما تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.
أخبار دولية
هيئة عامة
المنافذ البرية والبحرية
سوريا
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