خامنئي: لبنان واليمن رمز المقاومة وسينتصران والولايات المتحدة ستغادر المنطقة ذليلة

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنّ الولايات المتحدة ستغادر المنطقة وهي ذليلة، وأن لبنان واليمن هما رمز المقاومة وسينتصران.



وأشار خامنئي خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني، الى أنه اذا اخرجت دولة ما، عناصر ثباتها وقوتها عن الساحة، ستصبح كسوريا وستكون عرضة للاحتلال كما يحصل في سوريا من قبل الولايات المتحدة واسرائيل وبعض الدول الإقليمية، قائلا: "لكن سوريا للسوريين ومن اعتدى على أرضها سيجبر من دون شك على الانسحاب أمام مقاومة الشباب السوري".



واعتبر أن قواعد الولايات المتحدة في سوريا ستسحق من دون شك تحت أقدام الشباب السوري.