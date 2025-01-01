السعودية تعدم ستة إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات

أعلنت السلطات السعودية الأربعاء إعدام 6 إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، على ما أورد الإعلام الرسمي، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في المملكة الخليجية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أنّ ستة إيرانيين ذكرتهم بالاسم "أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، وتابعت "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية" دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.



وفي 2024، أعدمت السعودية 117 شخصا دينوا بتهم مرتبطة بالمخدرات، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية.