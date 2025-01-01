مقتل المشتبه بتنفيذه هجوم نيو أورلينز

نقلت محطتان تلفزيونيتان أميركيتان عن مصادر في الشرطة قولها إن المشتبه بتنفيذه عملية الدهس في مدينة نيو أورلينز الأربعاء قتل.



وقال مسؤول فدرالي في قوات الأمن لشبكة "سي ان ان" إن المشتبه بتنفيذه عملية الدهس التي استهدفت محتفلين برأس السنة بواسطة شاحنة صغيرة في "الحي الفرنسي" قتل. وخلف الهجوم عشرة قتلى و30 جريحا على الأقل في المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.