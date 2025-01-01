أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الصحة في الحكومة الانتقالية السورية للـLBCI: المساعدات الدولية هي إغاثية ولا تخضع لقانون قيصر
أخبار دولية
2025-01-01 | 10:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الصحة في الحكومة الانتقالية السورية للـLBCI: المساعدات الدولية هي إغاثية ولا تخضع لقانون قيصر
أوضح وزير الصحة في الحكومة الانتقالية السورية ماهر الشرع للـLBCI أن المساعدات الآتية من السعودية وقطر وغيرها من الدول الشقيقة هي إغاثية لتحقيق التعافي، وبالتالي لا تخضع لقانون قيصر أو غيرها من العقوبات المفروضة على سوريا.
واشار الى أن "اليوم هناك حجيج دبلوماسي كبير إلى دمشق، بحيث تأتي واشنطن في طليعته، بالتالي نرى أن رفع العقوبات عن سوريا ليس إلا مسألة وقت" كما قال.
وكان المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة قال إن السعودية تولي أهمية كبرى في مساعداتها إلى سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة، والمركز على علم بثقل أزمات الكهرباء والغذاء والصحة في سوريا لذلك سيتم التركيز عليها. واضاف: "سنرسل قريبا شاحنات محمّلة بالوقود إلى سوريا عبر الأردن ونعمل على الوصول بسوريا لمرحلة التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الصحة
الحكومة
الانتقالية
السورية
للـLBCI:
المساعدات
الدولية
إغاثية
لقانون
التالي
زيلينسكي: أوكرانيا ستفعل عام 2025 كل ما بوسعها "لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب"
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-19
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية للـLBCI تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية: هذه اللوحات لعناصر في حزب الله تركوا سياراتهم وفرّوا خارج مواقعهم مع عناصر الجيش السوري أثناء سقوط النظام
آخر الأخبار
2024-12-19
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية للـLBCI تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية: هذه اللوحات لعناصر في حزب الله تركوا سياراتهم وفرّوا خارج مواقعهم مع عناصر الجيش السوري أثناء سقوط النظام
0
أخبار دولية
2024-12-19
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا
أخبار دولية
2024-12-19
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا
0
آخر الأخبار
2024-12-19
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا
آخر الأخبار
2024-12-19
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا
0
آخر الأخبار
2024-12-19
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة
آخر الأخبار
2024-12-19
وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:33
قتلى بإطلاق نار في مطعم في مونتينيغرو
أخبار دولية
14:33
قتلى بإطلاق نار في مطعم في مونتينيغرو
0
أخبار دولية
14:27
السلطة الفلسطينية ستعلق بث قناة الجزيرة موقتا
أخبار دولية
14:27
السلطة الفلسطينية ستعلق بث قناة الجزيرة موقتا
0
أخبار دولية
13:52
العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبة منفذ هجوم نيو أورلينز
أخبار دولية
13:52
العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبة منفذ هجوم نيو أورلينز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
0
آخر الأخبار
11:27
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قاتل على قاعدة عسكرية بمنطقة بلاد بنط الصومالية
آخر الأخبار
11:27
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قاتل على قاعدة عسكرية بمنطقة بلاد بنط الصومالية
0
فنّ
2024-12-31
ميريام فارس تختتم عام 2024 بكلمات مؤثرة: "خلّينا نستقبل السنة الجديدة إيد وحدة"
فنّ
2024-12-31
ميريام فارس تختتم عام 2024 بكلمات مؤثرة: "خلّينا نستقبل السنة الجديدة إيد وحدة"
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-31
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-31
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:48
حاملاً العلم اللبناني.. الدرّاج الدولي رفيق عيد للمنافسة في رالي داكار
رياضة
13:48
حاملاً العلم اللبناني.. الدرّاج الدولي رفيق عيد للمنافسة في رالي داكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الوظائف الأعلى اجرًا للعام ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الوظائف الأعلى اجرًا للعام ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
دفاتر السوق متوفرة في جونية وهذه هي الخطوات كافة...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
دفاتر السوق متوفرة في جونية وهذه هي الخطوات كافة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الـLBCI من البياضة الى شمع هذا ما بقي من المقام والقلعة..وهنا تدمرت دبابات اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الـLBCI من البياضة الى شمع هذا ما بقي من المقام والقلعة..وهنا تدمرت دبابات اسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
0
أخبار دولية
13:11
منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ
أخبار دولية
13:11
منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
زخم في المشاورات الرئاسية قبل جلسة ٩ كانون الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:05
زخم في المشاورات الرئاسية قبل جلسة ٩ كانون الثاني
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025
0
أخبار دولية
11:17
بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس: لم أتلقَ أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا
أخبار دولية
11:17
بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس: لم أتلقَ أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:23
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
خبر عاجل
01:23
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
2
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
3
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
4
خبر عاجل
11:47
مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا
خبر عاجل
11:47
مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا
5
فنّ
16:27
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
فنّ
16:27
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
6
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
7
أمن وقضاء
23:52
بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة
أمن وقضاء
23:52
بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة
8
أمن وقضاء
04:18
غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة
أمن وقضاء
04:18
غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More