وزير الصحة في الحكومة الانتقالية السورية للـLBCI: المساعدات الدولية هي إغاثية ولا تخضع لقانون قيصر

أوضح وزير الصحة في الحكومة الانتقالية السورية ماهر الشرع للـLBCI أن المساعدات الآتية من السعودية وقطر وغيرها من الدول الشقيقة هي إغاثية لتحقيق التعافي، وبالتالي لا تخضع لقانون قيصر أو غيرها من العقوبات المفروضة على سوريا.



واشار الى أن "اليوم هناك حجيج دبلوماسي كبير إلى دمشق، بحيث تأتي واشنطن في طليعته، بالتالي نرى أن رفع العقوبات عن سوريا ليس إلا مسألة وقت" كما قال.



وكان المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة قال إن السعودية تولي أهمية كبرى في مساعداتها إلى سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة، والمركز على علم بثقل أزمات الكهرباء والغذاء والصحة في سوريا لذلك سيتم التركيز عليها. واضاف: "سنرسل قريبا شاحنات محمّلة بالوقود إلى سوريا عبر الأردن ونعمل على الوصول بسوريا لمرحلة التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار".