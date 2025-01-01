بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس: لم أتلقَ أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا

أكد بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، عدم تلقي أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا.البطريرك يوحنا العاشر توجه إلى أحمد الشرع شخصيا داعيا له ولإدارته بالصحة والقوة في قيادة سوريا الجديدة، منتظراً منه مد اليد.