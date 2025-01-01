مقتل أكثر من 528 ألف شخص خلال النزاع في سوريا



قتل أكثر من 528,500 شخص خلال النزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011 وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.



وبحسب المرصد، فإن العدد يشمل آلاف القتلى الذين تأكد خبر وفاتهم مؤخراً بعد الوصول إلى أقبية المعتقلات ومراكز الاحتجاز والسجون والمقابر الجماعية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد وفراره إلى موسكو.



وقُتل ما يزيد على 6700 شخص، أكثر من نصفهم من المدنيين في سوريا في حصيلة العام 2024 وفق المرصد.



ووثق المرصد منذ عام 2011 أكثر من 64 ألف حالة وفاة في معتقلات النظام "تحت وطأة التعذيب والإهمال الصحي وظروف العيش السيئة" في السجون.



ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.



والعام الماضي (2024)، قُتل 3598 مدنيا بينهم 240 امرأة و337 طفلاً في أنحاء سوريا، بحسب المرصد.



وقال المرصد إن 3179 مقاتلاً قتلوا أيضاً، بينهم جنود من النظام السابق ومقاتلو جماعات إسلامية وجهاديون.



في عام 2023، أفاد المرصد بمقتل أكثر 4360 شخصا، بينهم نحو 1900 مدني.

