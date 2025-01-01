إيران تستدعي السفير السعودي رفضا لإعدام ستة من مواطنيها



استدعت ايران الاربعاء السفير السعودي في طهران احتجاجا على إعدام الرياض ستة من مواطنيها دينوا بتهريب المخدرات، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الايرانية.



وقالت الوزارة في بيان إنه "تم استدعاء السفير السعودي في طهران"، لافتة الى أن إيران اعربت عن "احتجاجها الشديد" على ما قامت به الرياض، ومعتبرة أنه "غير مقبول" ويشكل انتهاكا "لقواعد ومعايير القانون الدولي".