أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية هذا الشهر

أخبار دولية
2025-01-01 | 12:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية هذا الشهر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية هذا الشهر

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في خطاب لمناسبة نهاية العام إن القوات الفرنسية ستنسحب من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في كانون الثاني، في ظل تراجع العلاقات بين بلدان إفريقية والقوة الاستعمارية السابقة. وأفاد وتارا في وقت متأخر الثلاثاء بأن بإمكان ساحل العاج أن تفتخر بجيشها "الذي أصبح تحديثه الآن فعالا". وأعلن "في هذا السياق قررنا أن تنسحب القوات الفرنسية بشكل منسق ومنظم" من البلاد.
     
وقال وتارا الذي لم يفصح بعد عما إذا كان سيسعى للفوز بولاية رابعة في الانتخابات المقررة في تشرين الأول، في خطابه إنه سيتم تسليم كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين 43rd BIMA في بور بويه في أبيدجان (حيث تتمركز القوات الفرنسية حاليا) لقوات ساحل العاج المسلحة اعتبارا من الشهر الجاري.
     
وتعد ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم وتملك رواسب ضخمة من الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والذهب. وما زالت تعد حليفا مهما لفرنسا.
     
ونشرت فرنسا حوالى ألف جندي في كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين للمساعدة خصوصا في المعركة ضد الجهاديين الذي يشنون هجمات متكررة في منطقة الساحل وشمال بعض البلدان المطلة على خليج غينيا.

آخر الأخبار

أخبار دولية

العاج

انسحاب

القوات

الفرنسية

الشهر

LBCI التالي
منظمة الصحة العالمية تجلي 55 مريضا من غزة إلى الإمارات
زيلينسكي: أوكرانيا ستفعل عام 2025 كل ما بوسعها "لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-28

التيار الوطني: "يا ريت القوات ورئيسها بيعلنوا موقفهم من ترشيح قائد الجيش"

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-31

وزير القوات المسلحة الفرنسية: نفّذنا الأحد ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابيّ على الأراضي السورية

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-24

غادة ايوب لـ "الأنباء الكويتية": رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غير مرشح حتى الساعة لرئاسة الجمهورية ومخطئ من سيرى فيه التحدي

LBCI
أخبار دولية
2024-12-20

الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من المنطقة المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في دونيتسك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:33

قتلى بإطلاق نار في مطعم في مونتينيغرو

LBCI
أخبار دولية
14:27

السلطة الفلسطينية ستعلق بث قناة الجزيرة موقتا

LBCI
أخبار دولية
13:52

العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبة منفذ هجوم نيو أورلينز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:12

معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض

LBCI
آخر الأخبار
11:27

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قاتل على قاعدة عسكرية بمنطقة بلاد بنط الصومالية

LBCI
فنّ
2024-12-31

ميريام فارس تختتم عام 2024 بكلمات مؤثرة: "خلّينا نستقبل السنة الجديدة إيد وحدة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-31

جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:48

حاملاً العلم اللبناني.. الدرّاج الدولي رفيق عيد للمنافسة في رالي داكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الوظائف الأعلى اجرًا للعام ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

دفاتر السوق متوفرة في جونية وهذه هي الخطوات كافة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الـLBCI من البياضة الى شمع هذا ما بقي من المقام والقلعة..وهنا تدمرت دبابات اسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول

LBCI
أخبار دولية
13:11

منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

زخم في المشاورات الرئاسية قبل جلسة ٩ كانون الثاني

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025

LBCI
أخبار دولية
11:17

بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس: لم أتلقَ أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:23

أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
00:14

هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي

LBCI
خبر عاجل
13:12

معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض

LBCI
خبر عاجل
11:47

مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا

LBCI
فنّ
16:27

وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:46

بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025

LBCI
أمن وقضاء
23:52

بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
04:18

غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More