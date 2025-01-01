أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية هذا الشهر
أخبار دولية
2025-01-01 | 12:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية هذا الشهر
أعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في خطاب لمناسبة نهاية العام إن القوات الفرنسية ستنسحب من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في كانون الثاني، في ظل تراجع العلاقات بين بلدان إفريقية والقوة الاستعمارية السابقة. وأفاد وتارا في وقت متأخر الثلاثاء بأن بإمكان ساحل العاج أن تفتخر بجيشها "الذي أصبح تحديثه الآن فعالا". وأعلن "في هذا السياق قررنا أن تنسحب القوات الفرنسية بشكل منسق ومنظم" من البلاد.
وقال وتارا الذي لم يفصح بعد عما إذا كان سيسعى للفوز بولاية رابعة في الانتخابات المقررة في تشرين الأول، في خطابه إنه سيتم تسليم كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين 43rd BIMA في بور بويه في أبيدجان (حيث تتمركز القوات الفرنسية حاليا) لقوات ساحل العاج المسلحة اعتبارا من الشهر الجاري.
وتعد ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم وتملك رواسب ضخمة من الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والذهب. وما زالت تعد حليفا مهما لفرنسا.
ونشرت فرنسا حوالى ألف جندي في كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين للمساعدة خصوصا في المعركة ضد الجهاديين الذي يشنون هجمات متكررة في منطقة الساحل وشمال بعض البلدان المطلة على خليج غينيا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
العاج
انسحاب
القوات
الفرنسية
الشهر
التالي
منظمة الصحة العالمية تجلي 55 مريضا من غزة إلى الإمارات
زيلينسكي: أوكرانيا ستفعل عام 2025 كل ما بوسعها "لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-28
التيار الوطني: "يا ريت القوات ورئيسها بيعلنوا موقفهم من ترشيح قائد الجيش"
أخبار لبنان
2024-12-28
التيار الوطني: "يا ريت القوات ورئيسها بيعلنوا موقفهم من ترشيح قائد الجيش"
0
آخر الأخبار
2024-12-31
وزير القوات المسلحة الفرنسية: نفّذنا الأحد ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابيّ على الأراضي السورية
آخر الأخبار
2024-12-31
وزير القوات المسلحة الفرنسية: نفّذنا الأحد ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابيّ على الأراضي السورية
0
آخر الأخبار
2024-12-24
غادة ايوب لـ "الأنباء الكويتية": رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غير مرشح حتى الساعة لرئاسة الجمهورية ومخطئ من سيرى فيه التحدي
آخر الأخبار
2024-12-24
غادة ايوب لـ "الأنباء الكويتية": رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غير مرشح حتى الساعة لرئاسة الجمهورية ومخطئ من سيرى فيه التحدي
0
أخبار دولية
2024-12-20
الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من المنطقة المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في دونيتسك
أخبار دولية
2024-12-20
الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من المنطقة المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في دونيتسك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:33
قتلى بإطلاق نار في مطعم في مونتينيغرو
أخبار دولية
14:33
قتلى بإطلاق نار في مطعم في مونتينيغرو
0
أخبار دولية
14:27
السلطة الفلسطينية ستعلق بث قناة الجزيرة موقتا
أخبار دولية
14:27
السلطة الفلسطينية ستعلق بث قناة الجزيرة موقتا
0
أخبار دولية
13:52
العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبة منفذ هجوم نيو أورلينز
أخبار دولية
13:52
العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبة منفذ هجوم نيو أورلينز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
0
آخر الأخبار
11:27
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قاتل على قاعدة عسكرية بمنطقة بلاد بنط الصومالية
آخر الأخبار
11:27
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قاتل على قاعدة عسكرية بمنطقة بلاد بنط الصومالية
0
فنّ
2024-12-31
ميريام فارس تختتم عام 2024 بكلمات مؤثرة: "خلّينا نستقبل السنة الجديدة إيد وحدة"
فنّ
2024-12-31
ميريام فارس تختتم عام 2024 بكلمات مؤثرة: "خلّينا نستقبل السنة الجديدة إيد وحدة"
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-31
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-31
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:48
حاملاً العلم اللبناني.. الدرّاج الدولي رفيق عيد للمنافسة في رالي داكار
رياضة
13:48
حاملاً العلم اللبناني.. الدرّاج الدولي رفيق عيد للمنافسة في رالي داكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الوظائف الأعلى اجرًا للعام ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الوظائف الأعلى اجرًا للعام ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
دفاتر السوق متوفرة في جونية وهذه هي الخطوات كافة...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
دفاتر السوق متوفرة في جونية وهذه هي الخطوات كافة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الـLBCI من البياضة الى شمع هذا ما بقي من المقام والقلعة..وهنا تدمرت دبابات اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الـLBCI من البياضة الى شمع هذا ما بقي من المقام والقلعة..وهنا تدمرت دبابات اسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
0
أخبار دولية
13:11
منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ
أخبار دولية
13:11
منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
زخم في المشاورات الرئاسية قبل جلسة ٩ كانون الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:05
زخم في المشاورات الرئاسية قبل جلسة ٩ كانون الثاني
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025
0
أخبار دولية
11:17
بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس: لم أتلقَ أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا
أخبار دولية
11:17
بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس: لم أتلقَ أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:23
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
خبر عاجل
01:23
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
2
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
3
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
4
خبر عاجل
11:47
مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا
خبر عاجل
11:47
مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا
5
فنّ
16:27
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
فنّ
16:27
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
6
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
7
أمن وقضاء
23:52
بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة
أمن وقضاء
23:52
بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة
8
أمن وقضاء
04:18
غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة
أمن وقضاء
04:18
غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More