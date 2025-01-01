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13
o
البقاع
5
o
الجنوب
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o
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14
o
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o
كسروان
14
o
متن
14
o
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منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ
أخبار دولية
2025-01-01 | 13:11
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منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ
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منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ
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