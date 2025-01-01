العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبة منفذ هجوم نيو أورلينز

عثر المحقّقون في نيو أورلينز الأربعاء على قنبلتين يدويتين في أعقاب الهجوم الدامي بشاحنة على حشد من المحتفلين برأس السنة في الحي الفرنسي في المدينة، حسبما أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).



وقالت أليثيا دانكن العميلة الخاصة في "إف بي آي" في مؤتمر صحافي: "حتى الآن، تمّ العثور على قنبلتين يدويتين وتمّ تفكيكهما".



وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة مجموعة من الأشخاص المتجمّعين في الحي السياحي، وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا في "عمل إرهابي".



وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا بأنّه تم العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبة منفّذ عملية الدهس، مؤكدا أنه مواطن أميركي يدعى شمس الدين جبار، ويُعتقد أنه عنصر سابق في الجيش الأميركي.



وقالت العميلة الخاصة في "اف بي آي" أليثيا دانكن في مؤتمر صحافي: "ما أستطيع أن أقوله هو أنّ هذا الشخص كان عنصرا في الجيش، ونعتقد أنّه تمّ تسريحه في شكل نظامي، ولكننا نعمل لمعرفة كلّ المعلومات" في هذا الشأن.



