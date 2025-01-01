السلطة الفلسطينية ستعلق بث قناة الجزيرة موقتا

اعلنت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية ان السلطة الفلسطينية قالت إنها ستعلق بث قناة الجزيرة القطرية موقتا بسبب "مواد تحريضية".



وأضافت الوكالة "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها".



وأضافت أن قرار الوقف "موقت إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".