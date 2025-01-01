قتلى بإطلاق نار في مطعم في مونتينيغرو

قتل 10 اشخاص على الاقل بينهم طفلات، على يد مسلح اطلق النار داخل مطعم في قرية جنوب مونتينيغرو، قرب مدينة سيتينيي، وفق ما نقل التلفزيون العام "آر تي سي جي" عن بيان للشرطة.



وقالت الشرطة إن المدعو "ايه ام (45 عاما) قتل عددا من الاشخاص بعد الظهر في مطعم بقرية باجيس مستخدما سلاحا ناريا. ثم غادر المبنى وفر مع سلاحه".