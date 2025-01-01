وفد سوري رفيع في الرياض في أول زيارة رسمية

وصل وفد سوري رفيع المستوى إلى السعودية الاربعاء في أول زيارة رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة.



ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية أن "وفدا رسميا سوريا على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب يصل الى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي".



والشهر الفائت، التقى وفد سعودي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفق ما أفاد مصدر قريب من الحكومة وكالة فرانس برس.