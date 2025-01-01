وزير الخارجية السوري من السعودية: نطمح أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية

أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لدى وصوله إلى السعودية مساء الأربعاء في أول زيارة رسمية خارجية للسلطات الجديدة في دمشق، عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة "صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات" الثنائية.



وكتب الشيباني على حسابه في منصة إكس "وصلتُ منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب. من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين".