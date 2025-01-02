مطلق النار في مونتينيغرو انتحر برصاصة في الرأس

أعلنت السلطات في مونتينيغرو أنّ المسلّح الذي أطلق النار الأربعاء في مطعم بقرية جنوبي البلاد ممّا أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقلّ انتحر برصاصة في الرأس عندما حاولت الشرطة توقيفه.



وقال قائد الشرطة لازار سيبانوفيتش للصحافيين إنّ الشرطة حاصرت مطلق النار وعندما أمرته "بإلقاء سلاحه أطلق النار على رأسه"، مضيفا: "حاولنا نقله إلى المستشفى لكنّه توفي متأثرا بجروحه".