استشهاد سبعة على الأقل في ضربة جوية إسرائيلية على جنوب غزة

أعلن مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية قتلت سبعة فلسطينيين على الأقل في مخيم للنازحين بجنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.



وقال المسعفون إن سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا في خيمة في منطقة المواصي، المخصصة كمنطقة إنسانية غرب خان يونس.



وأضافوا أن أشخاص عدة أصيبوا.