بايدن: منفذ هجوم نيو أورلينز "استلهم" أفكار تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، أن المسلّح الذي دهس بشاحنته حشدا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورلينز قبل أن يطلق النار على آخرين في هجوم أوقع عشرات القتلى والجرحى نشر مقاطع فيديو "تشير إلى أنه استلهم (أفكار) تنظيم الدولة الإسلامية".



وقال بايدن إنّ مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغه أنّ شمس الدين جبّار الذي أردته الشرطة في موقع المجزرة "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل ساعات من تنفيذه هجومه مقاطع فيديو تشير إلى أنّه اسلتهم (أفكار) تنظيم الدولة الإسلامية" الجهادي.



ولفت بايدن الى أنّ السلطات تحقّق لمعرفة "ما إذا كانت هناك أيّ صلة محتملة" بين انفجار شاحنة تيسلا أمام فندق لترامب في لاس فيغاس وعملية دهس استهدفت حشدا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورلينز في هجوم أوقع عشرات القتلى والجرحى.



وقال بايدن للصحافيين، إنّ سلطات إنفاذ القانون تحقّق لجلاء ملابسات انفجار شاحنة تيسلا "بما في ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أيّ صلة محتملة بهجوم نيو أورلينز"، مضيفا "حتى الآن، ليس هناك أيّ شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".