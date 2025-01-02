مقتل 12 شخصا على الأقل بهجمات جهادية شرقي الكونغو الديموقراطية

قُتل 12 شخصا على الأقلّ في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجمات جديدة شنّها عناصر من "القوات الديموقراطية المتحالفة"، الجماعة المتمرّدة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، بحسب ما أفادت مصادر محلية وكالة فرانس برس الأربعاء.



وكانت الجماعة الجهادية نفسها قتلت 21 شخصا على الأقلّ خلال أسبوع عيد الميلاد في هجمات شنّتها على قريتين قرب مانغوريدجيبا، البلدة المنجمية الواقعة في إقليم شمال كيفو التي غالبا ما تتعرّض المناطق المحيطة بها لهجمات جهادية أوقعت مئات القتلى.



وليل الثلاثاء-الأربعاء، شنّ مسلّحون من القوات الديموقراطية المتحالفة هجوما على قريتين في نفس هذه المنطقة.



وقال لوكالة فرانس برس رئيس المجتمع المدني في منطقة بابيري صامويل كاغيني، التي تضمّ هاتين القريتين إنّ ثمانية أشخاص على الأقلّ قتلوا في قرية بيليندو الواقعة على بُعد نحو ثلاثين كيلومترا من مانغوريدجيبا.



وأكّدت هذه الحصيلة لفرانس برس مصادر محلية أخرى وممثّل عن الحكومة المحلية.



وفي هجوم ثان، قتل مسلحون من القوات الديموقراطية المتحالفة أربعة أشخاص على الأقلّ في قرية مانغويا، بحسب المصادر نفسها.



وعلى غرار هجماتهم السابقة، أحرق الجهاديون في كلا القريتين عددا من المنازل والدراجات النارية.