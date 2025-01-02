غالانت يستقيل من الكنيست

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في تشرين الثاني الماضي بسبب خلافات بينهما حول إدارة الحرب في غزة، أنّه سيستقيل من الكنيست.



وفي خطاب متلفز مساء الأربعاء قال غالانت: "سأقدّم استقالتي إلى رئيس الكنيست".



وأضاف: "لقد خدمتُ البلاد لمدة 35 عاما في الجيش ولعقد من الزمن في الحكومة والكنيست. هناك أوقات يحتاج فيها المرء لأن يتوقّف ويعيد تقييم الاتجاه الذي ينبغي عليه اتّخاذه".



وفي كلمته، تعهّد غالانت "أن يواصل العمل بكلّ قوتي لإعادة" الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول.