الشرطة الكورية الجنوبية تدهم مطار موان في إطار تحقيقها بالكارثة الجوية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أنّها دهمت صباح الخميس مطار موان في جنوب البلاد في إطار تحقيقاتها في الكارثة الجوية التي شهدها الأحد حين تحطّمت فيه طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو" ممّا أسفر عن مقتل 179 شخصا.



وقالت الشرطة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّه "في ما يتعلّق بحادث الطائرة الذي وقع في 29 كانون الأول، تجري منذ الساعة التاسعة صباحا من يوم الثاني من كانون الثاني عملية تفتيش وضبط في ثلاثة مواقع".



وأوضح أنّ المواقع الثلاثة هي مطار موان، ومقرّ شركة جيجو للطيران في سيول بالإضافة إلى مكتب لسلطة الطيران الإقليمية في موان.