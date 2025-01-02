القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 47 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 47 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.



وأضافت أن من بين 72 مُسيرة في الإجمال أطلقتها موسكو، لم تصل 24 لأهدافها. وظلت هناك طائرة مسيرة واحدة في المجال الجوي الأوكراني حتى صباح اليوم الخميس.