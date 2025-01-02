مالي تندد بـ"استمرار تدخل" الجزائر في شؤونها

نددت مالي بـ"استمرار تدخل" الجزائر المجاورة في شطرها الشمالي الذي يشهد تمردا للطوارق، متهمة إياها بدعم "مجموعات إرهابية" في هذه المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية المالية في بيان إنها "تبلغت عبر الصحافة تصريحات" وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف و"التي علق فيها على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب".



وأضافت الوزارة أنها سبق أن دانت "قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي".



ونددت "بشدة بهذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي".



وذكّرت الخارجية المالية بأن "الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية، تندرج فقط في إطار سيادة مالي" وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي شكلت معهما كونفدرالية بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.



ودعت الجزائر إلى "الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي".