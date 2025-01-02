قتيل في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

قتل شخص على الأقل ليل الأربعاء الخميس في سلسلة ضربات استهدفت منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف عبر تطبيق "تلغرام": "تم تدمير مبنى من خمس طبقات. قتل رجل. سحب المسعفون جثته من بين الأنقاض".



وأضاف المصدر نفسه أن روسيا قصفت بلدة ستيبنوغيرسك مستخدمة "11 قنبلة جوية موجهة"، وهي ذخائر تستخدمها موسكو غالبا في المناطق القريبة من الجبهة.

