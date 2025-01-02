استشهاد 11 فلسطينيا بينهم قائد شرطة حماس ونائبه بغارة إسرائيلية جنوب غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 11 فلسطينيا بينهم قائد الشرطة التابعة لحركة حماس في القطاع ونائبه، في غارة جوية إسرائيلية فجر الخميس في منطقة المواصي في غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "استشهد مدير عام جهاز الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، ونائبه اللواء حسام شهوان (أبو شروق)، جراء استهداف الاحتلال في غارة جوية خيمة نازحين في منطقة المواصي بخان يونس".



وأكد أنه إضافة إلى صلاح وشهوان، قتل في الغارة ذاتها "9 شهداء بينهم 4 أطفال، و3 نساء" وأصيب "15 بينهم حالات خطرة".



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه يحقق في الحادثة.



وفي ضربة جوية نفّذتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباح الخميس واستهدفت مجموعة من المواطنين، قتل فلسطينيين وأصيب عدد آخر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، على ما قال الدفاع المدني.



وأوضح الدفاع المدني أن "ثلاثة شهداء هم: الشقيقان حمزة وياسين الشيخ والمواطنة لبنى أبو وردة قتلوا بقصف جوي إسرائيلي صباح اليوم (الخميس) في بلدة جباليا".

