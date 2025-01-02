صحيفة "ذا صن" البريطانية: تعرض الأسد لمحاولة تسميم في روسيا

أفاد تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية بأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد تعرض لمحاولة تسميم في روسيا.



ووفقًا لحساب إلكتروني يحمل اسم "General SVR"، والذي يُفترض أنه يُدار من قبل جاسوس سابق في روسيا، فقد أصيب الأسد بتسمّم يوم الأحد الماضي.



وأشار الحساب الى أن الأسد طلب مساعدة طبية عاجلة، ثم عانى من نوبة سعال عنيف واختناق خضع بعدها للعلاج المناسب في شقته، واستقرت حالته الصحية الإثنين.



وأضاف أن هناك أسبابًا كافية للاعتقاد بأن ما حدث كان محاولة اغتيال.







