شرطة نيويورك: إصابة 10 في إطلاق نار بملهى ليلي

أعلنت شرطة نيويورك في إفادة صحفية اليوم الخميس أن 10 أشخاص أصيبوا في واقعة إطلاق نار عشوائي في منطقة كوينز في مدينة نيويورك في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.



وذكرت الشرطة أن جميع المصابين، وهم ست نساء وأربعة رجال، من المتوقع أن يتعافوا. ووقع إطلاق النار خارج ملهى ليلي.



وأضافت الشرطة أن ما بين ثلاثة وأربعة رجال فتحوا النار باتجاه حشد خارج الملهى.



وعبر مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الواقعة وشاركوا صورا تظهر انتشار الشرطة في الموقع.



واستبعدت الشرطة احتمالية أن يكون إطلاق النار هجومًا إرهابيًا.



وجاء إطلاق النار في نيويورك بعد ساعات من واقعتي عنف أخريين في منطقتين مختلفتين بالولايات المتحدة خلال أول أيام العام الجديد.