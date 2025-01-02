واشنطن بوست: الحكومة الصينية اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأربعاء، أن متسللين تابعين للحكومة الصينية اخترقوا مكتب وزارة الخزانة الأميركية المسؤول عن العقوبات الاقتصادية.



وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين أن المتسللين استهدفوا أيضا مكتب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.



وكانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق من الأسبوع في رسالة إلى المشرعين أن متسللين سرقوا وثائق غير سرية ضمن "حادثة كبيرة".



ولم تحدد الوزارة المستخدمين أو الإدارات المتضررة.



وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، ردا على سؤال حول تقرير الصحيفة، إن الادعاء الأمريكي "غير العقلاني" "لا أساس له من الصحة" ويمثل "هجمات تشويه سمعة" ضد بكين.