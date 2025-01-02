الشرطة تحقق في دافع هجوم دهس بشاحنة في نيو أورليانز

يبحث المحققون في نيو أورليانز اليوم الخميس عن دافع دهس جندي أميركي سابق بشاحنته التي رفع عليها راية تنظيم الدولة الإسلامية حشدًا من المحتفلين بالعام الجديد، ما أسفر عن مقتل 15 وإصابة 30 قبل أن تقتله الشرطة في تبادل لإطلاق النار.وركز التحقيق على ما إذا كان المشتبه به، شمس الدين جبار (42 عامًا) المواطن الأميركي من ولاية تكساس والذي خدم في أفغانستان، تلقى المساعدة في التخطيط للهجوم الذي أسقط قتلى في مدينة ستستضيف دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) الشهر المقبل.وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إنهم يبحثون عن أي روابط بين ذلك الهجوم وبين واقعة أخرى أمس الأربعاء انفجرت خلالها سيارة سايبرترك من تصنيع شركة تسلا وتحولت إلى كرة من اللهب أمام فندق ترامب الدولي في لاس فيجاس، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.وتعهدت السلطات بمواصلة البحث عن أي أدلة تشير إلى وجود شركاء لجبار.