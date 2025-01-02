روما تستدعي سفير إيران على خلفية توقيف صحافية إيطالية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنه استدعى الخميس السفير الإيراني في روما في شأن توقيف الصحافية تشيتشيليا سالا قبل أسبوعين في طهران أثناء قيامها بمهمة صحافية.وكتب أنطونيو تاياني على منصة اكس: "كلفت الأمين العام لوزارة الخارجية استدعاء سفير إيران في روما. الاجتماع سيعقد ظهرًا (11:00 ت غ)".