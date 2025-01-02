انفجار سيارة تسلا سايبرترك أمام فندق ترامب لاس فيجاس ومقتل قائدها

أعلن مسؤولون أميركيون أن سائق سيارة تسلا سايبرترك قتل وأصيب سبعة آخرون على الأقل في انفجار السيارة أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيجاس أمس الأربعاء بينما قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه انضم للتحقيقات.



وأظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود من داخل الفندق وخارجه، انفجار السيارة الكهربائية وتصاعد النيران منها، بينما كانت متوقفة خارج الفندق مباشرة.



ووقع الحادث بعد ساعات فقط من هجوم دهس فيه رجل بشاحنة مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في مدينة نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.



وقال قائد شرطة لاس فيجاس كيفن ماكماهيل، في مؤتمر صحفي: "سيارة سايبرترك وفندق ترامب -- من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة التي يتعين علينا الإجابة عليها".



وقال المسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي جيريمي شوارتز في وقت لاحق، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار عملا إرهابيا.



وأضاف أن المكتب حدد هوية الشخص الذي كان يقود السيارة مشيرا إلى أنه جرى استئجارها من كولورادو، لكنه لم يكشف عن اسم السائق.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب إيلون ماسك، إن الانفجار لا علاقة له بالسيارة سايبرترك ذاتها.



وأضاف ماسك في منشور على "إكس ": "لقد تأكدنا الآن أن الانفجار نجم عن ألعاب نارية كبيرة جدا و/أو قنبلة وضعت في صندوق شاحنة سايبرترك المستأجرة ولا علاقة لها بالسيارة نفسها".



وتابع: "كانت جميع بيانات القياس عن بعد للمركبة إيجابية في وقت الانفجار".