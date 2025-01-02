الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية ردا على بيع أسلحة لتايوان

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، أن فروعا لـ"لوكهيد مارتن" و"جنرال داينامكس" و"رايثيون" "شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان" أُدرجت على "قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها".وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين بينما سيحظر على كبار مدرائها دخول البلاد، بحسب الوزارة.