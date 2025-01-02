السلطات السورية الجديدة تحاول تهدئة جدل أثارته تعديلات على مواد تعليمية

أثارت تعديلات أجرتها وزارة التربية في الإدارة الجديدة في سوريا على بعض المواد التعليمية جدلًا لدى أوساط ناشطين، في حين أعلن وزير التربية أنّ تلك التغييرات تهدف فقط إلى حذف "ما يمجّد النظام السابق" و"معلومات مغلوطة" في شرح آيات قرآنية.



ونشرت صفحة الوزارة على موقع "فيسبوك" تعديلات على عدد من المواد الدراسية تضمّنت عبارات طلبت إلغاءها وأخرى استبدالها.



ومن التعديلات إلغاء قصائد مرتبطة بالنساء والعشق والغزل، ونصّ عن دار الأوبرا وكلمات "إله" في دروس التاريخ القديم.



وفي تعديلات على مادة التربية الإسلامية، تمّ استبدال عبارة "أن يبذل الإنسان روحه في الدفاع عن وطنه" بـ"أن يبذل الإنسان روحه في سبيل الله"، وتغيير تفسير جزء من آية "المغضوب عليهم والضالين" في سورة الفاتحة في القرآن الكريم من الذين "ابتعدوا عن طريق الخير" إلى "اليهود والنصارى".



كما ألغيت عبارات أو مقاطع مرتبطة بالدعاية للحكم السابق، منها على سبيل المثال "حذف نشيد النظام" من أحد كتب اللغة العربية، في إشارة إلى النشيد الوطني.



وانتقد الصحافيّ والناشط شيار خليل التعديلات في منشور على "فيسبوك".



واعتبر أنّ "التعليم المبني على أيديولوجيات متطرفة قد يؤدي إلى إنتاج أفراد يحملون أفكارًا تهدّد الأمن الإقليميّ والدوليّ".



وقال إنّ "تغيير المناهج تحت إشراف هيئة تحرير الشام ليس مجرد خطر تعليمي، بل هو تهديد طويل الأمد للنسيج الاجتماعي ومستقبل سوريا".



وفي ردّ على الانتقادات، أعلن وزير التربية في الإدارة الجديدة نذير القادري في بيان نشر عبر تطبيق "تلغرام" أن "المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تُشَكّل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها".



وأضاف "وجهنا فقط بحذف ما يتعلق بما يمجّد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية".



وأوضح الوزير أن "ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة"، مضيفا "اعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة".