حزب مؤيد للأكراد يلتقي رئيس البرلمان التركيّ وزعيم اليمين المتطرف بعد زيارته أوجلان

التقى وفد من حزب تركيّ معارض مؤيد للأكراد رئيس البرلمان التركيّ وزعيم حزب الحركة القومية اليمينيّ المتطرف وسط جهود لاستئناف الحوار بين أنقرة ومتمردي حزب العمال الكردستانيّ.



واجتمع وفد يضم ثلاثة أشخاص من حزب "المساواة وديموقراطية الشعوب" مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموس وثم مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.



وهدف الاجتماعان لإطلاعهما على مضمون اللقاء الذي أجراه وفد من الحزب المعارض نهاية الاسبوع الفائت مع مؤسس حزب العمال الكردستانيّ عبدالله اوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن جزيرة ايمرالي قرب اسطنبول.



وهذه الزيارة السياسية هي الأولى لأوجلان منذ اكثر من عقد وتأتي في سياق تخفيف التوتر بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا والمصنف "ارهابيا" من جانب انقرة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.



وأتت الزيارة بعد شهرين من قيام دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية اليميني المتطرف والمعادي لحزب العمال والمنضوي في الائتلاف الحاكم، بدعوة أوجلان للحضور إلى البرلمان لإعلان حل الحزب الذي تصنّفه أنقرة "إرهابيا"، مقابل إطلاق سراحه.



وخلال اجتماعه مع وفد حزب "المساواة وديموقراطية الشعوب" الذي ضم النائبين سيري سوريا أوندر وبرفين بولدان، أبدى أوجلان استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة، معتبرا أن تعزيز الأخوة الكردية التركية هو "مسؤولية تاريخية".



وقال الزعيم الكرديّ إن الوفد الذي زاره سينقل موقفه إلى الدولة التركية والأطراف السياسيين الآخرين، مضيفا "في ضوء ذلك، أنا مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية الضرورية".



وبدأ أوندر وبولدان بعد ذلك "سلسلة اجتماعات مع أحزاب برلمانية" وانضم إليهما الخميس أحمد ترك (82 عاما)، وهو سياسي كردي مخضرم يعرف بمساعيه منذ مدة طويلة لحل القضية التركية.



وقال أوندر بعدما اجتمع مع رئيس البرلمان في تصريحات نقلتها شبكة "إن تي في" التركية الخاصة إن "الاجتماع كان إيجابيا. لدينا أمل".



وأضاف أن الوفد سيجتمع مع حزب إردوغان الحاكم "العدالة والتنمية" وحزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" الاثنين. وسيقدم الوفد بعد ذلك إحاطة كاملة بشأن آخر التطورات.