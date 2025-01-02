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o
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o
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o
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o
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الجيش الأوكرانيّ: نفّذنا ضربة شديدة الدقة على موقع قيادة روسيّ في مارينو في كورسك
أخبار دولية
2025-01-02 | 09:52
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الجيش الأوكرانيّ: نفّذنا ضربة شديدة الدقة على موقع قيادة روسيّ في مارينو في كورسك
نفّذ الجيش الأوكرانيّ ضربة "شديدة الدقة" على موقع قيادة روسيّ في مارينو، في منطقة كورسك.
وقال، في بيان، على تطبيق تيليغرام، إنّ "هذه الضربات تعطل قدرة روسيا الاتحادية على ممارسة الإرهاب ضد المدنيين الأوكرانيين الأبرياء".
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