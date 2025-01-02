الأمم المتحدة تدعو السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرار وقف عمل قناة "الجزيرة"

دعت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية الى العودة عن قرارها وقف عمل شبكة الجزيرة القطرية على خلفية اتهامها بـ"التحريض على التمرد".وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عبر منصة إكس عن "قلق عميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية، في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير".وقال: "نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".ويأتي هذا الموقف عقب قرار السلطة الفلسطينية وقف بث القناة وتجميد مجمل نشاطاتها، بينما اعتبرت الشبكة القطرية أن هذا الإجراء "يتماهى" مع ممارسات إسرائيل بحقها.