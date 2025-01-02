سلطات كردستان العراق تغلق مكاتب منظمات تتهمها بالارتباط بحزب العمال

أغلقت سلطات السليمانية، ثاني كبرى مدن إقليم كردستان العراق، مكاتب أربع منظمات تتهمها بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، بحسب ما أفادت الخميس مصادر رسمية وناشطون اعتبروا القرار ذات طابع سياسي.



واستنكر "مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين" خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس في المدينة، إجراءات السلطات بحق منظمتين نسويتين وأخرى ثقافية، إضافة الى دار للإنتاج الإعلامي.



ولحزب العمال الكردستاني قواعد خلفية في جبال إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. ويستضيف الإقليم كذلك منذ 25 عاما، قواعد للجيش التركي الذي يقاتل ضد هذه المنظمة المصنفة "إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.



وقد اتُهمت سلطات السليمانية بالتساهل مع حزب العمال في مناطقها. لكن في الأشهر الأخيرة، شددت الحكومة العراقية المركزية لهجتها ضد المقاتلين الأكراد الأتراك.



وأكد العقيد سلام عبد الخالق، مدير الإعلام في الأسايش (قوى الأمن الداخلي الكردية) في السليمانية، أن إغلاق مراكز ومكاتب للمنظمات جاء "في ضوء قرار مجلس القضاء العراقي وقرار قاضٍ وبسبب انتهاء تصاريح عملهم".

