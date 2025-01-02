وزير الخارجية التركيّ: على الإدارة السورية الجديدة تولّي إدارة المعسكرات والسجون

رأى وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أنّ الإدارة السورية الجديدة يجب أن تتولى إدارة المعسكرات والسجون التي يحتجز بها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم.



وأكّد، عقب اجتماعه مع نظيرته البلجيكية، استعداد أنقرة لدعم هذه العملية.



وقال فيدان إنّه يتعيّن تسليم مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المسجونين في سوريا إلى الدول التي يحملون جنسياتها.