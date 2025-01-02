لقاء جمع وزير الدفاع السعوديّ بوزير الخارجية السوريّ... لمناقشة أحدث التطورات في سوريا

ناقش وزير الدفاع السعوديّ الأمير خالد بن سلمان، مع وزير الخارجية السوريّ أسعد حسن الشيباني، أحدث التطورات في سوريا.



واستكشفا سبل دعم العملية السياسية الانتقالية هناك، وفق ما أعلن على اكس.



وضم الاجتماع أيضًا وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوريين.



وقال: "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوريّ الشقيق."

